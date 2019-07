Presidentskandidaat Joe Biden verliest terrein in peilingen na bits tv-debat HAA

02 juli 2019

06u48

Bron: AFP, AD 0 Verkiezingen VS Joe Biden heeft in de peilingen aan terrein verloren nadat hij in het televisiedebat van de Democratische kandidaten voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 door senatrice en uitdaagster Kamala Harris in verlegenheid werd gebracht.

De 76-jarige voormalige vice-president van Barack Obama staat volgens de peilingen wel nog steeds op kop met zijn campagne waarin hij focust op de bescherming van de middenklasse, maar zijn voorsprong op de volgende kandidaat is fel geslonken.

Volgens een peiling van CNN, die gisteren werd gepubliceerd, zakt Biden terug van 32 procent van de stemintenties naar 22 procent. Zaterdag meldde al een andere peiling, van Politico/Morning Consult deze keer, dat Biden een terugval noteerde van 38 naar 33 procent.

Rassenscheiding

Kamala Harris liet daarentegen in beide peilingen een stijging optekenen. Ze zorgde vorige donderdag tijdens het debat voor het meest markante moment, toen ze Biden confronteerde met een eerdere uitspraak van hem over zijn vroegere samenwerking met enkele voorstanders van de segregatie (de rassenscheiding, nvdr.).

Ze beschuldigde hem ervan tegenstand te hebben geboden aan het beëindigen van segregatie door zwarte kinderen per bus naar scholen in witte wijken te brengen. “Het deed pijn”, zei ze, de ogen op Biden gericht. “Er was een klein meisje in Californië, dat elke dag op de bus naar school werd gezet. Dat meisje was ik.”

Biden raakte verstrikt in zijn reactie, en leek zelfs het recht van individuele staten om destijds scheiding van blanke en zwarte schoolkinderen in stand te houden, te verdedigen. Hij gaf het uiteindelijk op. “Mijn tijd is voorbij”, zei hij, om daarna het woord weer aan de presentator te geven.

Bernie Sanders

De 54-jarige Harris werd in de CNN-peiling naar de tweede plaats gekatapulteerd, met 17 procent van de stemintenties (tegenover 8 procent in mei). Ze wordt op de voet gevolgd door Elisabeth Warren, die 15 procent van de kiesintenties achter haar naam wist te scharen. De twee vrouwen steken zo Bernie Sanders voorbij, die van 18 naar 14 procent zakt, volgens CNN.

In de peiling van Politico/Morning Consult behoudt Sanders echter wel zijn tweede plaats (19 procent), terwijl Harris en Warren kunnen rekenen op 12 procent en daarmee samen de derde plaats bezetten.

De vijfde plaats is in beide peilingen weggelegd voor Pete Buttigieg, de jonge burgemeester van South Bend, Indiana (4 procent bij CNN, 6 procent bij Politico/Morning Consult).

25 kandidaten bij Democraten

Bij de Democraten zijn er 25 kandidaten voor de presidentsverkiezingen van 2020. Door dat hoge aantal werd het recente televisiedebat over twee dagen gespreid. De primaries van de Democraten, waarbij wordt beslist welke kandidaat de partij naar voren zal schuiven om het in november 2020 op te nemen tegen Trump, starten in februari volgend jaar in de staat Iowa.