Presidentskandidaat Brazilië neergestoken tijdens campagnebijeenkomst

06 september 2018

De Braziliaanse presidentskandidaat Jair Bolsonaro is neergestoken. Dat gebeurde volgens lokale media tijdens een campagnebijeenkomst. De zoon van de rechtse politicus zei op Twitter dat zijn vader in het ziekenhuis is opgenomen met een "oppervlakkige" wond.