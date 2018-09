Presidentskandidaat Brazilië neergestoken tijdens campagnebijeenkomst TTR

06 september 2018

22u32

Bron: ANP 0 De Braziliaanse presidentskandidaat Jair Bolsonaro is neergestoken. Dat gebeurde volgens lokale media tijdens een campagnebijeenkomst in de staat Minas Gerais.

Op televisiebeelden is te zien dat Bolsonaro op het moment van de aanval op de schouders zit van aanhangers. De voormalige legerofficier grijpt vervolgens naar zijn buik terwijl zijn gezicht vertrekt van de pijn.

Braziliaanse media berichten dat de lever van de politicus is geraakt. Een woordvoerster van het ziekenhuis wilde alleen bevestigen dat Bolsonaro wordt geopereerd. De zoon van de rechtse politicus had aanvankelijk gezegd dat zijn vader een "oppervlakkige" wond had opgelopen.



De politie laat weten een verdachte te hebben aangehouden. Over het motief van de aanvaller is nog niets bekend. Bolsonaro geldt als een omstreden politicus die provocerende uitspraken niet schuwt. Zo prees hij eerder de voormalige militaire dictatuur.

Brazilië gaat volgende maand naar de stembus. Oud-president Luiz Inácio Lula da Silva voerde de peilingen aan, maar hij is inmiddels uitgesloten van deelname. De linkse politicus zit een gevangenisstraf uit vanwege een corruptieveroordeling. De vorige president Dilma Rousseff, een partijgenoot van Lula, is afgezet.

Juiz de Fora, há pouco! pic.twitter.com/Z3M9S1pz6E Blog do Noblat(@ BlogdoNoblat) link