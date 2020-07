Presidentskandidaat Biden komt begin augustus met running mate KVE

28 juli 2020

22u57

Bron: ANP 0 De belangrijkste uitdager van de Amerikaanse president Trump, de Democraat Joe Biden, wil in de eerste week van augustus zijn zogenoemde running mate presenteren. Die wordt zijn vicepresident, mocht hij op 3 november worden gekozen.

Biden benadrukt al een tijdje dat hij een vrouw als plaatsvervanger wil. Mocht Biden inderdaad president worden en in zijn functie overlijden, wordt de vicepresident zijn opvolger. Dat is ook zo als hij aftreedt of wordt afgezet. Als Biden tot president wordt beëdigd is hij 78 jaar, een record.