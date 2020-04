Presidentskandidaat Biden door ex-assistente beschuldigd van aanranding HR IB

14 april 2020

23u45

Bron: ANP, Belga 2 Verenigde Staten De toekomstige presidentskandidaat van de Democraten, Joe Biden, is beschuldigd van aanranding. Een voormalige assistente zegt dat Biden, die onder Barack Obama vicepresident was, haar seksueel heeft lastiggevallen. Het campagneteam van Biden spreekt de aantijgingen met klem tegen.

Tara Reade werkte tussen december 1992 en augustus 1993 als assistente in het kantoor van Biden, die toen Senator was. In interviews met onder meer The New York Times en The Washington Post beschuldigt ze Biden er nu van haar in 1993 tegen een muur te hebben gedrukt en haar onder haar blouse en rok te hebben aangeraakt terwijl ze dat niet wilde.

De nu 56-jarige Read stapte vorige week naar de politie, maar het incident zou intussen zijn verjaard. Biden’s campagneteam ontkent de beschuldigingen met klem. “Hij (Biden, red.) gelooft dat vrouwen het recht hebben om gehoord te worden, en met respect gehoord te worden”, zegt woordvoerster Kate Bedingfield. “Dergelijke beschuldigingen zouden ook onderzocht moeten worden door een onafhankelijke pers. Wat duidelijk is over deze beschuldiging: ze is niet waar. Dit is absoluut niet gebeurd.”

Reade was één van de acht vrouwen die vorig jaar al naar buiten traden met verhalen rond ongewenste aanrakingen vanwege Biden, maar niemand beschuldigde hem tot nog toe van aanranding. De Democratische presidentskandidaat reageerde toen met een videoboodschap waarin hij beloofde meer rekening te zullen houden met de persoonlijke ruimte van mensen.

Joe Biden, die vice-president was onder Barack Obama, is de enige nog overblijvende presidentskandidaat bij de Democraten. Hij moet in augustus wel nog officieel op het zadel worden gehesen op de nationale conventie van de partij. In november neemt de 77-jarige Biden het dan op tegen zittend president Donald Trump, die door een tiental vrouwen beschuldigd wordt van aanranding maar elke aantijging ontkent.

