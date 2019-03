President: “Vrees voor meer dan duizend doden door cycloon Idai in Mozambique” ADN

18 maart 2019

17u27

Het aantal doden na de doortocht van cycloon Idai in Mozambique, kan oplopen tot meer dan 1.000. Dat heeft president Filipe Nyusi vandaag verklaard aan Radio Moçambique.

Na een bezoek aan de getroffen regio verklaarde Nyusi dat tot nu toe 84 overlijdens bevestigd zijn, maar dat hij door verhalen van reddingswerkers en door de schade die hij vanuit de lucht heeft gezien, vreest dat het aantal doden veel hoger ligt. "Meer dan 100.000 mensen zijn in gevaar", aldus de president.

Cycloon Idai bereikte donderdagavond het centrale deel van Mozambique, en zette vervolgens zijn weg verder naar Zimbabwe. Toen hij aan land kwam had de cycloon een kracht van vier tot vijf, en er waren windstoten tot 160 kilometer per uur.



Volgens het Internationale Rode Kruis is in de stad Beira, de op één na grootste stad in Mozambique, 90 procent van de gebouwen vernietigd. "Er is geen communicatie meer mogelijk en de wegen zijn beschadigd. Gemeenschappen zijn onbereikbaar. Men zegt ons dat de situatie buiten de stad nog erger kan zijn", klinkt het.

In Zimbabwe, waar al zeker 89 mensen om het leven kwamen, is de provincie Manicaland het zwaarst getroffen. Door de hevige overstromingen is in heel het land de noodtoestand afgekondigd. "Het wegennet is vernietigd. Het leger probeert op alle mogelijke manieren om voedsel, dekens en medicijnen naar de getroffen regio's te brengen", klinkt het bij de lokale autoriteiten.

Het Wereldvoedselprogramma heeft al laten weten voor 600.000 mensen in de regio voedselhulp te voorzien.