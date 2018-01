President verleent gratie: Britse Laura bespaard van lange celstraf in Egypte voor smokkelen pijnstillers Gyurka Jansen

26 januari 2018

17u52

Bron: AD.nl 0 De 33-jarige Laura Plummer kan opgelucht ademhalen. De Egyptische president Abdul Fattah al-Sisi heeft haar gratie verleend. De Britse was eind vorig jaar veroordeeld tot drie jaar cel voor het smokkelen van een hoeveelheid pijnstillers, die ze voor haar zieke man had meegenomen.

Het geval van Laura Plummer staat niet op zichzelf, meer mensen komen in de problemen door de pijnstiller Tramadol. Waar deze in veel landen een gewone legale pijnstiller is, staan ze bijvoorbeeld in Egypte op een zwarte lijst. De Britse werd begin oktober gearresteerd op de luchthaven van Hurghada wegens het bezit van 400 tabletten Tramadol.



Na de vondst van de medicijnen, bestemd voor haar Egyptische man die met rugpijn kampte, lieten de Egyptische autoriteiten Laura een Arabisch document ondertekenen. Ze was in de veronderstelling dat ze daarna de luchthaven zou mogen verlaten om aan haar vakantie te beginnen. In plaats daarvan werd ze in een cel met 25 andere vrouwen opgesloten in afwachting van een proces. De winkelbediende uit Hull werd eind december door een Egyptische rechter tot drie jaar cel veroordeeld.



Nationale feestdag

Gisteren was er een nationale feestdag in Egypte, de 'dag van de revolutie'. Op die dag kan de president gevangenen traditioneel ook gratie verlenen. Volgens de Daily Mail is de gratieverlening al opgestuurd naar het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken. Familieleden van Laura Plummer zijn intussen op weg naar het Noord-Afrikaanse land. Toen ze hoorde dat ze niet hoefde weg te kwijnen in een Egyptische cel zei Laura dat ze de hoop al had opgegeven. "Ik had nooit gedacht dat deze dag zou komen. Het is zo moeilijk te geloven en ik realiseer het me nog niet echt."

