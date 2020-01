President van Oeganda start zesdaagse trektocht door jungle NLA

04 januari 2020

16u08

Bron: Belga 0 De Oegandese president Yoweri Museveni heeft vandaag een zesdaagse trektocht door de jungle aangevat. De 75-jarige president volgt de route die hij meer dan dertig jaar geleden samen met zijn guerillabeweging aflegde en die hem in staat stelde om de macht te grijpen.

De guerillabeweging van Museveni maakte in 1986 een einde aan het bloedige bewind van president Milton Obote en diens voorganger Idi Amin. Sindsdien houdt Museveni onafgebroken de macht in handen in Oeganda.

Met zijn 195 kilometer lange mars wil Museveni opnieuw herinneringen oproepen aan de actie die de guerrillero's uitvoerden. Hij trekt van Galamba, ten noorden van de hoofdstad Kampala, naar het westelijke Birembo. In die laatste stad werd destijds een belangrijke strijd tegen het leger van Obote uitgevochten. De woordvoerder van de president heeft het dan ook over "een reis naar het verleden, om het heden te waarderen".

De Oegandese politicus en muzikant Bobi Wine, die het bij de presidentsverkiezingen van 2021 wil opnemen tegen Museveni, doet de actie echter af als een verkiezingsstunt. "In plaats van het geld van de belastingbetaler aan dit soort reizen uit te geven, zou Musevini moeten beseffen dat het tijd is om de macht te verlaten", zo zegt hij. "De boeren en iedereen in Oeganda willen dat er verandering komt.”