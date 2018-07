President van Nicaragua weigert vervroegde verkiezingen: "We gaan de regels niet veranderen voor een groep putschisten" kv

08 juli 2018

05u34

Bron: Belga 0 In Nicaragua heeft president Daniel Ortega vervroegde verkiezingen uitgesloten. Die worden geëist door de oppositie, na de wekenlange aanhoudende protesten tegen de regering. "Hier worden de regels vastgelegd door de grondwet en we kunnen de regels van de ene dag op de andere niet veranderen simpelweg omdat het idee komt van een groep putschisten", zei hij voor zijn aanhangers in de hoofdstad Managua.

Ortega verscheen op de betoging van zijn sympathisanten zaterdag voor het eerst sinds 30 mei in het openbaar. "Als de putschisten aan de macht willen komen, dat ze dan de stem van het volk voor zich winnen", zei de regeringsleider onder meer nog. "We zullen dan wel zien of het volk zijn stem aan de putschisten zal geven die de laatste weken zoveel vernieling hebben veroorzaakt."

Sinds 18 april zijn er over heel Nicaragua massale protesten tegen Ortega, die ervan wordt beschuldigd het land als een dictatuur te leiden. De betogers worden hard aangepakt door de ordediensten en aanhangers van het staatshoofd. Volgens mensenrechtenorganisaties vielen al meer dan 300 doden en 1.500 gewonden.

Meerdere pogingen om onder bemiddeling van de Nicaraguaanse bisschoppenconferentie een dialoog te voeren tussen de actievoerders - geleid door studentengroepen en middenveldorganisaties - en de regering draaiden voorlopig op niets uit.

