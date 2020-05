President van Ecuador halveert zijn loon én dat van alle ministers HR

10 mei 2020

09u42

Bron: Belga 44 De president van Ecuador, Lenin Moreno, heeft zijn loon en dat van zijn ministers gehalveerd. Het Zuid-Amerikaanse land wordt zwaar getroffen door het coronavirus en door de dalende olieprijzen.

Moreno vaardigde dit weekend een decreet uit dat bepaalt dat het salaris van de president, de vicepresident, de ministers en de viceministers met de helft vermindert. “De daling van de inkomsten van de staat door de COVID-19-crisis heeft negatieve gevolgen voor onze economie en daarom is het absoluut noodzakelijk de lonen te verlagen”, meldde het kabinet van de president.

Het maandsalaris van de president bedraagt meer dan 5.000 dollar (4.600 euro). De vice-president verdient normaal 4.800 dollar (4.400 euro), de ministers 4.400 dollar (4.000 euro) en de vice-ministers 4.200 dollar (3.850 euro). Het minimummaandloon in Ecuador bedraagt 400 dollar (365 euro).

Het Internationaal Monetair Fonds keurde begin mei een noodkrediet van 643 miljoen dollar goed voor het noodlijdende Ecuador. Het IMF voorspelt dat het bbp in Ecuador in 2020 met 6,3 procent zal dalen. De noodlening van het IMF kwam bovenop een driejarig economisch steunprogramma dat in 2019 door het IMF aan de regering van Moreno werd toegekend. Deze lening van 4,2 miljard dollar omvatte een reeks bezuinigingen die ook aanleiding gaven tot protest in oktober 2019, toen de regering de brandstofprijzen verhoogde.

Volgens de meest recente cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn er in Ecuador 24.000 gevallen van COVID-19 geregistreerd en telt het land 900 coronaslachtoffers.

