President van Bolivia test positief op corona

10 juli 2020

08u47

Bron: Belga 0 De Boliviaanse interim-president Jeanine Añez heeft donderdag aangekondigd dat ze positief getest heeft op het coronavirus, maar dat het goed met haar gaat.

"Ik heb positief getest op het coronavirus, het gaat goed met mij, ik zal in afzondering werken. Samen zullen we vooruitgaan", schreef ze op Twitter. "Ik zal veertien dagen in quarantaine doorbrengen en zal een andere test doen. Ik voel me goed", zei de 53-jarige rechtse politica nog in een videobooschap die ze ook op Twitter postte.

Eerder testte ook Jair Bolsonaro (65), president van buurland Brazilië, positief op het coronavirus. Bolsonaro - de zogenaamde ‘Trump van de Tropen’ - heeft herhaaldelijk de impact van het virus geminimaliseerd, ook al is Brazilië één van de meest getroffen landen wereldwijd.

