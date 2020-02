President Tshisekedi nodigt koning Filip uit op viering 60 jaar Congolese onafhankelijkheid HLA

07 februari 2020

12u08

Félix Tshisekedi is nu een jaar president, en in dat jaar werden de verschillende maatregelen die de Congolezen tegen België hadden getroffen, opgeheven. De officiële heropening van het consulaat vormt daarin een laatste stap, al is de in 2017 abrupt afgebroken militaire samenwerking nog niet herstart, ondanks de Belgische wil om dat te doen. Deze namiddag had Wilmès een gesprek met president Tshisekedi die koning Filip uitgenodigt voor de feestelijkheden rond de 60e verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid eind juni. "De president heeft woordelijk gezegd dat de koning uitgenodigd is", aldus Wilmès.

Aanleiding voor de Congolese maatregelen was de Belgische kritiek op het herhaaldelijk uitstel van de verkiezingen. De druppel voor Kinshasa was de herziening van een deel van de ontwikkelingshulp begin 2018. De Congolezen beslisten daarop het kantoor van het Belgisch ontwikkelingsagentschap, Enabel, en het Schengenhuis, beide in Kinshasa, te sluiten. Brussels Airlines moest zijn vluchten naar Kinshasa inperken van zeven naar vier per week, en de Congolezen sloten hun eigen consulaat in Antwerpen. Al die maatregelen zijn intussen opgeheven - enkel het Antwerpse consulaat is nog niet heropend.

Bij het binnengaan van het consulaat zei Wilmès dat de heropening een "symbolisch teken" is van de "warme banden die Congo en ons land weer hebben".

Twee jaar lang was het consulaat gesloten, en dat was "een delicate situatie", aldus de premier. Ze omschreef het consulaat als een "toegangspoort naar België" voor de Congolezen.

Nu draaien de twee landen de pagina om. Er zijn de afgelopen maanden al akkoorden gesloten, en Wilmès drukte de hoop uit dat er de komende weken en maanden nog verdere stappen gezet worden. “Deze nieuwe start moet rusten op een centrale vraag: wat kunnen we doen - van onze kant - om tot een wederzijdse verbetering te komen van onze twee landen?” Wilmès noemde in dat verband de ontwikkelingssamenwerking, en samenwerking op het vlak van het leger, politie en gerecht. Eind maart reist alvast een grote handelsmissie af naar Kinshasa en Lubumbashi. “Als de Congolezen dat willen, dan zijn we absoluut bereid om onze expertise te delen”, zei Wilmès. De vraag blijft of de Congolezen dat ook willen. De Belgische ministers zagen woensdag in Kinshasa verschillende Congolese ministers, maar niet de minister van Defensie, een vertrouweling van oud-president Joseph Kabila. De militaire attaché van de president zagen ze wel.

Maar de banden kunnen niet aangehaald worden “zonder een eerlijke en oprechte dialoog”, en dus zal België blijven hameren op “moeilijker onderwerpen”, zoals de mensenrechten en de onveiligheid.

60 jaar Congolese onafhankelijkheid

De Congolese president Félix Tshisekedi heeft koning Filip uitgenodigd voor de feestelijkheden rond de 60e verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid eind juni. “De president heeft woordelijk gezegd dat de koning uitgenodigd is”, aldus Wilmès. De officiële uitnodiging is nog onderweg, en de premier heeft de uitnodiging ook nog niet beantwoord. “Dat zullen we in juni moeten bekijken”, aldus de premier. “Waarschijnlijk is er tegen dan een nieuwe regering.”

De uitnodiging kwam er tijdens het tête-à-tête dat Wilmès deze middag had met de Congolese president. Het paste binnen een opsomming van het momentum dat er de afgelopen maanden gekomen is dat geleid heeft tot betere banden tussen de twee landen: Tshisekedi koos België in september uit voor zijn eerste bezoek aan Europa als president. Daar is intussen de missie van de premier en de ministers De Croo en De Crem bijgekomen, en eind maart volgt een grote economische missie naar Kinshasa en Lubumbashi