President Trump zegt dat hij “mooie” en “warme” brief van Kim Jong-un heeft gekregen KVDS

11 juni 2019

20u45

Bron: Belga 2 Buitenland De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat hij een "mooie" en “warme” brief heeft gekregen van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

"Ik heb net een mooie brief van Kim Jong-un ontvangen", zei het Amerikaanse staatshoofd vanuit het Witte Huis. "Ik kan u de brief laten zien, uiteraard, maar het is een zeer persoonlijke, zeer warme, zeer mooie brief", zo citeert ABC News Trump.

Denuclearisatie

Trump en Kim ontmoetten elkaar voor het eerst op 12 juni vorig jaar in Singapore. Begin dit jaar volgde een tweede ontmoeting in Hanoi, maar een akkoord omtrent de denuclearisatie van Noord-Korea kwam er toen niet. Washington zou de gesprekken graag weer vlot trekken.





President Trump zei vandaag ook dat hij het vertrouwen in Noord-Korea zal behouden, niettegenstaande er weinig vooruitgang is geboekt omtrent de denuclearisering van het land. Volgens Trump zou Kim tot nu toe zijn beloftes houden om geen langeafstandsraketten meer te testen of ondergrondse nucleaire tests uit te voeren.



Vorige maand voerde Noord-Korea nog een test uit en werden tactische wapens afgevuurd. Trump zei toen dat die lanceringen “geen probleem” waren in zijn ogen, hoewel zijn adviseurs spraken van een overtreding van de resoluties van de VN Veiligheidsraad.

Trump verwees vandaag ook naar de met zenuwgas vergiftigde halfbroer van de Noord-Koreaanse leider, Kim Jong-nam. Volgens de krant The Wall Street Journal zou die een informant van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA geweest zijn. “Ik zag de informatie over de CIA over zijn broer, of halfbroer”, klonk het. “En ik zal hem zeggen dat dit niet gebeurd zou zijn onder mijn leiding. Ik denk dat Noord-Korea ongelofelijk veel potentieel heeft.”

Trump sluit een derde ontmoeting met Kim Jong-un niet uit.