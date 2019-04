President Trump wil niet deelnemen aan "saai" correspondentendiner in Witte Huis FVI

05 april 2019

17u36

Bron: Belga 1 Amerikaans president Donald Trump is, net als in 2017 en 2018, niet van plan om deel te nemen aan het prestigieuze correspondentendiner in het Witte Huis, dat eind deze maand plaatsvindt. Hij bestempelde dat vrijdag als "saai" en "te negatief".

Het gaat om een galadiner dat elk jaar voor de journalisten in Washington wordt georganiseerd. In het verleden maakten presidenten zoals Barack Obama er gebruik van om aan zelfspot te doen over het voorbije politieke jaar.

Maar de relatie tussen Trump en veel media is erg gespannen en dus blinkt hij al enkele jaren uit in afwezigheid. In november liet de president nochtans uitschijnen dat hij er dit jaar, op 27 april, wel bij wilde zijn.

Trump verkiest die dag een meeting in het kader van 'Making America Great Again', zei hij vrijdag. "Het diner is te negatief. Ik hou van positieve zaken", klonk het.

De traditie van het jaarlijkse correspondentendiner dateert van 1921. Sinds de jaren 1980 was er altijd een Amerikaanse president aanwezig, met uitzondering van Ronald Reagan in 1981 toen die gewond was na een aanslag. Trump was in 2011 wel aanwezig als gast en werd er toen belachelijk gemaakt door toenmalig president Barack Obama.