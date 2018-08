President Trump weigert om lof te zingen van John McCain KVDS

27 augustus 2018

16u08

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft de publicatie tegengehouden van een persmededeling van het Witte Huis waarin de lof werd gezongen van de zaterdag overleden senator John McCain. Dat meldt de krant The Washington Post.

De mededeling was opgesteld door de communicatiedienst van het Witte Huis. De senator, die ooit krijgsgevangene was in Vietnam, werd er een "held" in genoemd. Trump liet weten dat hij het liever hield bij een korte tweet, aldus The Washington Post.

Melania

"Mijn medeleven en oprecht respect voor de familie van senator John McCain. Onze gebeden en ons hart zijn bij jullie!", had de president getweet bij het vernemen van het overlijden van McCain. Een neutrale mededeling, zonder dank, zonder lof, zonder verwijzing naar het bijzondere parcours van de politicus, en dat in tegenstelling tot vele anderen die de man prezen omwille van zijn levensloop.





Zelfs first lady Melania Trump had getweet: "Dank aan senator McCain voor de diensten die hij aan ons land heeft bewezen." En ook vicepresident Mike Pence had de man bedankt voor "zijn leven in dienst van de natie en het leger". (lees hieronder verder)

Een en ander is symptomatisch voor de verhouding tussen Trump en McCain. Volgens Amerikaanse media had McCain laten weten dat hij Trump niet op zijn begrafenis wilde. De Amerikaanse vlag die zondag nog halfstok hing op het Witte Huis wapperde maandag alweer zoals altijd. Een periode van rouw die volgens heel wat waarnemers veel te kort was.