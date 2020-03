President Trump: "We gaan samenwerken met China, maar het blijft een Chinees virus” Charlotte De Backer

27 maart 2020

De Verenigde Staten en China gaan nauw samenwerken in de strijd tegen het coronavirus, zo lieten de presidenten van beide landen weten. Het lijkt een verzoening tussen Amerikaans president Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping. Wanneer een journalist aan president Trump vraagt of Xi Jinping hem vroeg om een verzoening, ontkende hij dat. “Niemand heeft mij dat gevraagd maar ik vond dat het wel tijd was om samen te werken”, zei hij. Toch wou de Amerikaanse president nog eens benadrukken dat het om een “Chinees virus” gaat.

De Verenigde Staten tellen momenteel wereldwijd de meeste bevestigde besmettingen met het virus, zo blijkt uit gegevens van onderzoekers bij de Johns Hopkins University. De VS tellen meer dan 83.000 besmettingen, gevolgd door China met meer dan 81.000 gevallen en Italië met meer dan 80.000 besmettingen.