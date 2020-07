President Trump verwacht dat crisis nog zal verergeren IB

22 juli 2020

02u14

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Trump verwacht dat de crisis eerder zal verergeren dan afnemen. Dat zei hij tijdens zijn eerste briefing over de coronacrisis in maanden. Ook raadde hij daarbij de bevolking aan mondkapjes te dragen in situaties waarin de sociale afstand niet gegarandeerd kan worden.

"Het zal helaas zeker erger worden in plaats van beter. Ik zeg het niet graag, maar het is zo", zei Trump dinsdagavond in het Witte Huis. De president riep voorts iedereen op om een mondmasker te dragen als de sociale afstand niet kan gegarandeerd worden.

De woordvoerder van het Witte Huis Kayleigh McEnany zei dinsdag dat de strategie van Trump om de pandemie te bestrijden er toe geleid heeft dat "3 tot 4 miljoen levens" gered zijn. Tijdens een persbriefing verdedigde McEnany de beslissing om de economie stil te leggen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. "Het was de juiste beslissing. De president redde zo 3 tot 4 miljoen levens", zei McEnany.

“Testcapaciteit verbeteren”

Anthony Fauci, de directeur van het Amerikaanse Instituut voor Infectieziekten en expert voor Amerikaanse overheid, zei dinsdag dan weer dat de testcapaciteit in heel de VS nog moet verbeterd worden om een nieuwe golf tegen te gaan. "We moeten het zeker beter doen. De volledige testcapaciteit moet verbeterd worden", zei Fauci in een CNN-interview.