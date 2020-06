President Trump “vernederde” Britse ex-premier May, noemde Angela Merkel “dom” en liet zich onder tafel praten door Erdogan en Poetin TT KV

30 juni 2020

15u19

Bron: ANP, CNN 1 De Amerikaanse president Trump pestte en vernederde de toenmalige Britse premier Theresa May tijdens hun telefoongesprekken. Hij zou haar "zwak" hebben genoemd, en "gebrek aan moed" hebben verweten. Ook zou Trump de Duitse bondskanselier Angela Merkel "dom" hebben genoemd. De onvoorbereidheid van Trump is volgens bronnen in het Witte Huis zelfs “een gevaar voor de nationale veiligheid”.

Details van de gesprekken zijn gepubliceerd door de Amerikaanse journalist Carl Bernstein, een van de twee ex-journalisten van de krant Washington Post die begin jaren zeventig het Watergate-schandaal rond president Nixon onthulden. Hij sprak met bronnen in het Witte Huis en met (voormalige) inlichtingenfunctionarissen die op de hoogte zijn van de inhoud van de telefoontjes en zich er zorgen over maken. Trump zou een gevaar vormen voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten, meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN.

Pesten en kleineren

Bronnen van Bernstein noemen Trump "onvoldoende voorbereid" op gesprekken met buitenlandse leiders. Hij zou vaak proberen "bijna elke buitenlandse leider te charmeren, onder druk te zetten of te pesten" om ze te laten doen wat hij wil. Volgens een voormalig topadviseur van Trump, John Bolton, heeft de president moeite met vrouwelijke leiders, aldus ook het Britse Sky News. Maar hij pestte en kleineerde ook andere leiders van bevriende landen, zoals de Franse president Emmanuel Macron, de Canadese premier Justin Trudeau en de Australische eerste minister Scott Morrison.



Daarnaast waren andere leiders zoals de Russische president Vladimir Poetin en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan hem wegens zijn gebrek aan voorbereiding op hun conversaties vaak te slim af.

Meeste gesprekken met Erdogan en Macron

De leider met wie Trump veruit de meeste telefoongesprekken had was Erdogan, die het Witte Huis vaak minstens twee keer per week belde en op vraag van Trump rechtstreeks naar hem werd doorgeschakeld.

Na Erdogan, was er geen enkele buitenlandse leider die vaker met Trump belde dan Macron. De Franse president zou vaak geprobeerd hebben om hem op andere gedachten te brengen aangaande onderwerpen zoals de klimaatverandering en de Amerikaanse terugtrekking uit het kernakkoord met Iran.

Macron bereikte daarmee vaak niets, zeggen de bronnen, terwijl Trump geïrriteerd raakte en de Franse president de les spelde over het feit dat Frankrijk en andere landen onvoldoende bijdrage tot de NAVO, over hun immigratiebeleid of over het onevenwicht in de handel met de VS.

Spotten met voorgangers

Onder andere H.R. McMaster en John Bolton, Trumps voormalige adviseurs van binnenlandse veiligheid, ex-minister van Defensie James Mattis, voormalig minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson, toenmalig stafchef van het Witte Huis John Kelly en verscheidene medewerkers van de inlichtingendiensten waren verontrust over Trumps “waanzinnige” gedrag.

Tijdens zijn gesprekken met Poetin en Erdogan genoot Trump er ook van om te spotten met zijn voorgangers George W. Bush en Barack Obama en suggereerde hij dat een samenwerking met hem veel meer vruchten zou afwerpen dan met de voorgaande regeringen.

Opscheppen

Verder zou Trump ook onophoudelijk opgeschept hebben tegen andere staatshoofden. Aan onder andere de Saudische koning Mohammed bin Salman en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un vertelde hij over zijn eigen rijkdom, intelligentie, “geweldige” verwezenlijkingen als president en de “domheid” van zijn voorgangers.