President Trump “vernederde” Britse ex-premier May en noemde Angela Merkel “dom”

TT

30 juni 2020

15u19

Bron: ANP

0

De Amerikaanse president Trump pestte en vernederde de toenmalige Britse premier Theresa May tijdens hun telefoongesprekken. Hij zou haar "zwak" hebben genoemd, en "gebrek aan moed" hebben verweten. Ook zou Trump de Duitse bondskanselier Angela Merkel "dom" hebben genoemd. De onvoorbereidheid van Trump is volgens bronnen in het Witte Huis zelfs “een gevaar voor de nationale veiligheid”.