President Trump stuurt federale ordehandhavers naar Kenosha, Joe Biden belooft familie neergeschoten man "gerechtigheid"

26 augustus 2020

20u10

Bron: Belga 1 President Trump heeft aangekondigd onmiddellijk federale ordehandhavers naar Kenosha in Wisconsin te sturen "om orde en recht" te herstellen. Trump wil naar eigen zeggen doortastend een einde maken aan de plunderingen en de anarchie.

In de stad van circa 100.000 inwoners aan het Meer van Michigan zijn hevige onlusten uitgebroken naar aanleiding van het neerschieten van een 29-jarige zwarte man door politieagenten.

De man had kennelijk een ruzie willen sussen tussen twee vrouwen en kreeg het teruglopend naar zijn auto aan de stok met agenten van wie een hem meermaals in de rug schoot. Hij is zeer ernstig gewond en dreigt grotendeels verlamd te raken. Het is nog steeds een raadsel waarom de agent het vuur op de 29-jarige Jacob Blake opende. Diens drie kleine kinderen waren achterin de auto getuige.

Het leidde zondag in de stad tot protesten en plunderingen op grote schaal waarbij na verloop van tijd ook spontaan gevormde burgermilities gewapend de straat op gingen om mensen en eigendommen te beschermen.

In de nacht van dinsdag op woensdag vielen twee doden en een gewonde bij schietpartijen. De politie heeft in verband hiermee een 17-jarige jongeman in de aangrenzende staat Illinois gearresteerd, meldden plaatselijke media.

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden zou intussen contact gehad hebben met de familie van Jacob Blake. Hij beloofde de familie naar eigen zeggen gerechtigheid. In de verkiezingscampagne verwijt Trump zijn rivaal Biden geregeld dat die weigert het geweld en de plunderingen rond de betogingen tegen politiegeweld en racisme te veroordelen.