President Trump officieel kandidaat voor tweede termijn: “We gaan kanker en aids genezen, en de basis leggen voor landing op Mars” Redactie

19 juni 2019

07u38

Bron: AP 0

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gisteren in Orlando, Florida, zich officieel kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van 2020. Trump heeft al meteen enkele plannen gelost voor zijn tweede termijn. Zo wil hij doorbraken forceren in de medische wereld, en de basis leggen om Amerikanen in de toekomst te laten landen op Mars. Trump heeft ook uitgehaald naar de democraten en de ‘fake nieuwsmedia’.