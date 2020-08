President Trump meldt overlijden van jongere broer Robert RL

16 augustus 2020

04u53

Bron: Reuters, ANP, Belga, AD, CNN 0 UPDATE De Amerikaanse president Donald Trump heeft laten weten dat zijn jongere broer, Robert Trump, zaterdagavond op 72-jarige leeftijd is overleden. De president had hem op vrijdag nog bezocht in een ziekenhuis te New York.

“Met bezwaard hart deel ik mee dat mijn geweldige broer, Robert, vredig is overleden vanavond. Hij was niet alleen mijn broer, hij was ook mijn beste vriend. Hij zal enorm worden gemist, maar we zullen elkaar weer ontmoeten. Zijn herinnering zal voor altijd voortleven in mijn hart. Robert, ik hou van je. Rust zacht”, aldus de verklaring van Trump.

Amerikaanse media berichtten eerder deze week dat Robert “erg ziek” was. Het is echter onduidelijk waar hij precies aan leed. Volgens omroep ABC heeft hij in juni ook ruim een week op de intensive care gelegen.

President Trump bracht vrijdag nog een emotioneel bezoek aan zijn twee jaar jongere broer in het New York-Presbyterian / Weill Cornell Medical Center voordat hij vertrok naar zijn weekendverblijf en golfclub in Bedminster, New Jersey.

Lees verder onder de foto.

De 72-jarige zakenman en vastgoedontwikkelaar Robert Trump stond een tijdlang aan het hoofd van het familiebedrijf, de Trump Organization. Hij overzag onder meer de casino’s die de de familie bezit in Atlantic City, aan de kust van New Jersey. Ook steunde hij de politieke aspiraties van zijn oudere broer Donald in 2016, meldt CNN, en organiseerde hij meerdere evenementen om geld in te zamelen voor diens campagne om president te worden.

Onlangs probeerde Robert Trump via de rechtbank de publicatie van een onthullend en kritisch boek te blokkeren, geschreven door zijn nichtje Mary Trump. Hij liet toen aan de New York Times weten “diep teleurgesteld” te zijn in Mary’s beslissing om het boek te publiceren, waarin details staan over de kindertijd van de president en zijn vier broers en zussen, waaronder Robert.

Volgens een assistent van de president zal Donald Trump de begrafenis bijwonen, maar het is nog niet duidelijk wanneer en waar die zal plaatsvinden.