President Trump laat open of hij nederlaag in november zou accepteren: “Ben geen goede verliezer” jv

19 juli 2020

16u30

Bron: ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump laat open of hij een nederlaag bij de verkiezingen in november accepteert. Hij zegt geen goede verliezer te zijn en er mogelijk niet goed mee om te gaan als hij verliest. De Republikein hoopt eind dit jaar te worden herkozen.

Trump ziet de suggestie van de rivaliserende Democraten niet zitten om verkiezingen per post te houden, in verband met de coronapandemie. Hij vreest dat de uitslag dan wordt gemanipuleerd, zo zegt hij in een interview met de Amerikaanse nieuwszender Fox News.

"Ik ben geen goede verliezer", zei Trump. "Ik verlies niet zo vaak. Ik hou niet van verliezen." Na herhaaldelijk aandringen door de interviewer of hij de uitslag zal accepteren: "Ik moet het zien. Nee, ik ga niet zomaar ja zeggen. Ik ga geen nee zeggen."