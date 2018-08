President Trump kleurt Amerikaanse vlag verkeerd in tijdens bezoek aan kinderziekenhuis PG

27 augustus 2018

17u53

Bron: Slate 0 Amerikaans president Donald Trump bezocht afgelopen weekend een kinderziekenhuis. Onder begeleiding van tonnen schattige foto's is zo'n bezoek meestal een goedgemikte pr-boost. Niet in het geval van Trump, die achteraf onder vuur werd genomen op Twitter. De reden? Hij kleurde de Amerikaanse vlag verkeerd in.

Dat de Amerikaanse president een duwtje in de rug kan gebruiken, is een understatement van jewelste na een meer dan turbulente week. Misschien daarom dat hij samen met zijn vrouw Melania Trump zaterdag een kinderziekenhuis bezocht in Columbus, in de staat Ohio. Bedoeling was om zo meer aandacht te vragen voor de gevolgen van de opioïden-crisis die de VS nu treft.

Als deel van het bezoek nam het presidentieel koppel deel aan een les knutselen. Op het programma: het inkleuren van de Amerikaanse vlag. Een eitje voor de president van de Verenigde Staten van Amerika, zou je denken.

Niet dus. Achteraf doken op Twitter foto's op van de vlag die Trump inkleurde. Daaruit lijkt het alsof de president die fout heeft ingekleurd; namelijk door één van de strepen blauw te kleuren. Die zijn echter allemaal rood en wit.

Wat de zaak extra pijnlijk maakt is dat Donald Trump vorig jaar verschillende American Football-spelers openlijk aan de schandpaal nagelde omdat ze volgens de president de Amerikaanse vlag niet respecteerden. De meestal zwarte spelers knielden tijdens het Amerikaans volkslied, als protest tegen het politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. Trump noemde hen "hoerenzonen".

Proof it’s real ⤵️ pic.twitter.com/prYOGetq33 Talia(@ 2020fight) link

Maybe it’s not so wrong - looks like a poor attempt at the Russian flag 🇷🇺... 🤔 https://t.co/Y0teRphDZx Anthony Curtis(@ AnthonyCurtis68) link