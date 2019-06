President Trump hoopt op "zeer substantieel handelsakkoord" met Londen na brexit AW

04 juni 2019

12u26

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump hoopt dat zijn land na de brexit een "zeer, zeer substantieel handelsakkoord" kan afsluiten met Groot-Brittannië, zo zei hij vandaag op de tweede dag van zijn staatsbezoek aan dat land.

"In denk dat wij een zeer, zeer substantieel handelsakkoord zullen hebben, we zullen dat bereiken", zei het Amerikaanse staatshoofd alvorens over handel te praten met Britse en Amerikaanse bedrijfsleiders, in gezelschap van de Britse premier Theresa May. Die riep op een "ruimer economisch partnerschap" tussen beide landen uit te bouwen.

