President Trump en zijn first lady herdenken Pearl Harbor maar gaan compleet de mist in

Bron: Politico 0 EPA President Donald Trump in gesprek met veteraan van Pearl Harbor, Lawrence Parry. Donald Trump doet zowat alles via Twitter. Ruziemaken bijvoorbeeld, maar ook belangrijke historische gebeurtenissen herdenken. Zo vond gisteren de herdenking plaats van de aanval op Pearl Harbor. Bij een eerste tweet die de president daarover de wereld instuurde, quootte hij voorganger Franklin D. Roosevelt verkeerd. Ook zijn first lady ging compleet de mist in. Zij schreef de verkeerde datum neer.

2.402 Amerikanen lieten het leven bij de verrassingsaanval op de marinebasis Pearl Harbor in Hawaï. Ook vielen er 1.282 gewonden. Aan Japanse zijde vielen er veel minder slachtoffers. De raid op Pearl Harbor veroorzaakte een grote schokgolf bij de Amerikaanse burger en leidde ertoe dat de Verenigde Staten de wapens trok in de Tweede Wereldoorlog: een dag na 7 december 1941 verklaarden ze de oorlog aan Japan. Die datum staat bij de meeste Amerikanen in het geheugen gegrift, behalve bij... first lady Melania Trump. In een tweet zei ze dat de aanval gebeurde in november, niet in december: "Vandaag herdenken we de helden van Pearl Harbor. 11/7/1941. Bedankt aan alle militairen voor jullie moed en opoffering." Pas later paste ze haar bericht aan.

Twitter De oorspronkelijke tweet van de first lady.

Ook Trump zelf moet even in de war zijn geweest. Een van de meest bekende zinnen - toch voor de Amerikanen - typte hij enigszins verkeerd neer. "National Pearl Harbor Remembrance Day – ‘A day that will live in infamy!’ December 7, 1941", tweette hij. Op 8 december 1941 noemde president Franklin D. Roosevelt, in een toespraak tot een gezamenlijke zitting van het Congres, de aanval op Pearl Harbor "a date which will live in infamy" (een dag die de geschiedenis zal ingaan als een dag van schande).

De fout werd herhaald door Dan Scavino Jr., Witte Huis-directeur die de sociale media beheert. Zijn post werd later wel weggehaald, die van de president bleef staan. Op Twitter klonk het laconiek: "Trump die slist, zich vergist en volgend jaar een medisch onderzoek moet doen. En dat allemaal in één dag. Wat gebeurt er?"

