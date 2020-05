President Trump draagt geen mondmasker bij bezoek aan mondmaskerfabriek: “Voor niets nodig” KVDS

06 mei 2020

10u57

Bron: Bloomberg 8 De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag een opmerkelijk bezoek gebracht aan een fabriek voor beschermingsmateriaal in Phoenix, Arizona. Hij droeg geen mondmasker, hoewel het bedrijf dat wel eist van zijn werknemers. Trump liet eerder al verstaan dat hij mondmaskers “niet praktisch” vindt, “voor niets nodig” en “beneden de waardigheid van een wereldleider”.



Op beelden van het bezoek van Trump aan de Honeywellfabriek is duidelijk te zien hoe de president alleen een veiligheidsbril draagt. Ook zijn medewerkers dragen geen mondmasker. Er is evenwel een bord te zien met veiligheidsvoorschriften dat aangeeft dat het personeel wél altijd een mondmasker moet dragen. Trump verklaarde dat hij daar wel toe bereid was, maar dat het nergens voor nodig was. Een woordvoerder van Het Witte Huis bevestigde nadien dat niemand ze hoefde te dragen.

Dictators

Trump zei eerder al dat hij zich “geen presidenten, premiers, dictators, koningen en koninginnen” zag ontmoeten met een mondmasker op. Hij lachte ook al met een bedrijfsleidster die een mondmasker droeg bij een evenement in het Witte Huis.



Vicepresident Mike Pence bracht vorige week een bezoek aan de Mayo Clinic en ook hij droeg geen mondmasker. Dat leverde hem flink wat kritiek op. Hij verontschuldigde zich nadien en gaf toe dat hij dat toch had moeten doen. Bij een bezoek aan General Motors droeg hij er wél een.

Trump is niet de eerste wereldleider die meent dat hij niet bang hoeft te zijn voor Covid-19. Ook de Britse premier Boris Johnson nam het niet zo nauw met de veiligheidsvoorschriften en bleef onder meer mensen de hand schudden. Hij raakte daarna besmet, moest in het ziekenhuis opgenomen worden en kroop uiteindelijk door het oog van de naald. Intussen is hij aan de beterhand.

De Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention raadt het dragen van een mondmasker op openbare plaatsen in de VS aan. Dat deed het al uitdrukkelijk op 3 april. De wetenschap is het er dan ook over eens dat het dragen van een mondmasker de verspreiding van het nieuwe coronavirus flink beperkt.

Experts

Trump en Pence worden regelmatig getest op het nieuwe coronavirus. Volgens experts ondermijnt het gedrag van Trump de aanbevelingen die het Witte Huis zelf uitstuurt over mondmaskers en kan het mensen in verwarring brengen en ertoe aanzetten om de mondmaskers zelf ook niet te dragen.

Andere wereldleiders dragen wel mondmaskers. Onder meer die van China, Frankrijk, Griekenland, Slowakije, India en Japan hebben zich er al mee in het openbaar getoond.

