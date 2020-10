President Trump besmet met coronavirus: wat nu? Joeri Vlemings

02 oktober 2020

08u27

Bron: New York Times, The Guardian 24 In volle presidentscampagne is Donald Trump besmet geraakt met het coronavirus. Dat stort het land in onzekerheid, schrijft The New York Times. Wat nu met de race naar het Witte Huis? Wat nu met de VS? Wat nu met Trump zelf?

Hoe is de president besmet geraakt?

Donald Trump liet eerst via zijn geliefde medium Twitter weten dat zijn naaste medewerkster, Hope Hicks, positief had getest op het coronavirus. “De first lady en ikzelf wachten nu op onze testresultaten en we gaan alvast in quarantaine”, tweette de Amerikaanse president. Hij wordt elke dag getest op Covid-19, maar nu bleken hij en zijn echtgenote Melania allebei positief. Het lijkt erg waarschijnlijk dat hij besmet geraakte via Hope Hicks, met wie hij dinsdag en woensdag nog samen in het presidentsvliegtuig Air Force One zat. Hicks had Trump ook vergezeld bij zijn debat met tegenkandidaat Joe Biden dinsdag. Ironisch genoeg zei Trump gisteravond nog op een diner dat “het einde van de pandemie in zicht was”.

Heeft hij ziekteverschijnselen?

“Op dit moment stellen de president en de first lady het goed”, liet de arts van Trump, Sean Conley, weten. Het koppel blijft in het Witte Huis om te herstellen, voegde Conley eraan toe. “Wees maar zeker dat ik verwacht dat de president zijn taken gewoon zal blijven vervullen zonder onderbreking tijdens zijn genezingsproces”, schreef Conley nog in een memo voor journalisten. “Ik hou jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.”

Meestal steken symptomen vier of vijf dagen na de besmetting de kop op. Zelf blijft Trump optimistisch. “We zullen dit samen overwinnen”, tweette hij strijdvaardig. Maar het is afwachten óf en welke symptomen hij eventueel zal ontwikkelen. Er is altijd veel te doen om zijn jaarlijkse medische screening als president van de VS, maar zijn artsen verklaarden hem tot nu toe steeds weer kerngezond. Het is echter geen geheim dat Trump kampt met obesitas, een aandoening die een groter risico inhoudt voor Covid-19-patiënten. Zijn leeftijd, 74 jaar, is ook een factor die het risico op een ernstiger ziektebeeld verhoogt. Trumps tegenkandidaat, Joe Biden, is met zijn 77 jaar nog ouder dan Trump. Beiden ontmoetten elkaar dinsdag nog voor hun eerste debat.

Wat betekent het voor campagne?

Op amper 33 dagen voor de presidentsverkiezingen heeft dit uiteraard zware gevolgen voor de campagne van Donald Trump, zelfs al zou hij geen symptomen van Covid-19 vertonen. Hij is al in quarantaine gegaan. Vandaag zou hij naar Orlando in Florida vliegen om er een verkiezingsrally op de luchthaven te houden. Dat kan niet doorgaan. Naast Florida zou Trump nog verkiezingsrally’s houden in twee andere sleutelstaten, Wisconsin en Arizona.

Ook de nog geplande debatten met Joe Biden staan op de helling. Het eerste was voorzien op 15 oktober. Mocht Trump ernstig ziek worden, dan is de vraag zelfs of hij wel presidentskandidaat kan blijven.

Op inhoudelijk vlak lijkt Trump nu ook verzwakt, omdat hij maandenlang het coronavirus openlijk onderschatte. Tijdens het debat met Joe Biden dinsdag maakte hij zich nog vrolijk omdat zijn opponent zo bij een mondmasker bleef zweren. Zelf werd Trump in het openbaar zelden gezien met een mondmasker op, ook al beval hij het dragen daarvan uiteindelijk toch aan. Met de social distancing van 1,8 meter - in de VS is de afstand gezet op zes voet - bleek hij het in de praktijk eveneens moeilijk te hebben. Hij zei ook herhaaldelijk dat het virus wel vanzelf weer zou verdwijnen. Een vaccin voorspelde hij rond deze tijd, terwijl experts die datum veel verder in de toekomst inschatten.

Wat als Trump zijn functie niet meer kan uitoefenen?

Als de president té ziek is om zijn functie nog uit te voeren, dan komt vicepresident Mike Pence aan het roer te staan. Als ook hij niet in staat is het land te leiden, dan krijgt waarschijnlijk House Speaker Nancy Pelosi die verantwoordelijkheid. Maandag werden Trump en Pence nog samen gefotografeerd in de rozentuin van het Witte Huis, dicht bij elkaar, zonder dat ze een mondmasker droegen.