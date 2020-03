President Tanzania weigert kerken te sluiten: “Coronavirus kan niet overleven in het lichaam van Christus” Joeri Vlemings

25 maart 2020

14u13

Bron: Bloomberg, Standard Digital 0 Ook het Afrikaanse continent blijft niet gespaard van het coronavirus. De cijfers zijn voorlopig nog erg laag, maar het is moeilijk in te schatten hoe waarheidsgetrouw ze zijn. Doortastende maatregelen zijn alleszins nodig, maar dat dringt vaak zelfs in de hoogste regionen niet door. Zo ligt in Tanzania president John Magufuli zwaar onder vuur omdat hij weigert kerken en moskeeën te sluiten. Officieel telt Tanzania twaalf bevestigde gevallen.

Magufuli krijgt veel tegenwind van de oppositie omdat hij de bevolking zondag nog geruststelde dat ze naar religieuze erediensten mag blijven gaan. De Tanzaniaanse president vergeleek de Covid-19-pandemie met satan. Na een kerkdienst die hij zondag zelf bijwoonde in de hoofdstad Dodoma, zei hij dat in de kerk “de ware redding” te vinden is. “Deze heilige plaatsen zijn waar God is, laten we niet bang zijn om Hem daar te eren”, aldus Magufuli. “Het coronavirus kan niet overleven in het lichaam van Christus, het zal er opbranden”, verklaarde de president. “Daarom panikeerde ik ook niet toen ik zelf te communie ging.”

Op sociale media kreeg Magufuli felle kritiek omdat hij zijn eigen volk zou misleiden en het in de moskee of in de kerk meer zou blootstellen aan de verspreiding van het dodelijke virus. Ook oppositieleider Zitto Kabwe riep de president via Twitter op om alle moskeeën en kerken in Tanzania te sluiten om de snelle verspreiding tegen te gaan. “Laten we de wetenschap niet tegenspreken”, tweette Kabwe. “Het coronavirus is heel erg.”

Buurlanden strenger

Tanzania sloot op 17 maart de scholen en stelde alle sportevenementen uit. Reizigers uit risicolanden moeten verplicht in quarantaine. Op dat vlak is Tanzania veel strenger dan ons land. Maar religieuze diensten kunnen er dus nog altijd wél.

Buurland Kenia nam meer drastische maatregelen. Het schortte alle internationale passagiersvluchten op en verbood openbare bijeenkomsten, waaronder religieuze samenkomsten en huwelijken. Restaurants en bars gingen er dicht.

In Oeganda sloot president Yoweri Museveni op zijn beurt de landsgrenzen. Ook daar geen huwelijken of andere sociale en religieuze bijeenkomsten meer. Rwanda schrapte eveneens alle commerciële vluchten voor een periode van dertig dagen. Scholen, universiteiten en gebedshuizen moesten twee weken de deuren sluiten.

Lees ook: Onze opinie. Corona slaat ook Afrika niet over. Daar staat op een mensenleven wel een prijs (+)