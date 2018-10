President Sri Lanka ontslaat premier en zet parlement op non-actief sam

27 oktober 2018

14u59

Bron: belga 0 In Sri Lanka zet president Maithripala Sirisena het parlement op non-actief tot 16 november. Hij ontsloeg gisteren premier Ranil Wickremesinghe en benoemde diens partijgenoot, ex-president Rajapaksa, tot nieuwe eerste minister.

Door het parlement aan te pakken wil de president verhinderen dat Wickremesinghe alsnog in functie zou kunnen blijven. De ontslagen premier wilde het parlement immers bijeenroepen om te tonen dat zijn regeringscoalitie de meerderheid van de afgevaardigden achter zich heeft. Hij zei dat hij de benoeming van de nieuwe premier Mahindra Rajapaksa niet erkent.

Volgens de Sri Lankaanse grondwet heeft de president het recht om de premier te benoemen. Hij beticht Wickremesinge en zijn partij van corruptie en de verkoop van staatseigendom aan buitenlandse bedrijven.

Chinese leningen

De regering had vorig jaar een havenproject uit het Rajapaksa-tijdperk aan een Chinees bedrijf verhuurd. Het project werd gerealiseerd met de hulp van Chinese leningen, maar de volgende regering kon haar schulden bij de Chinezen niet meer aflossen.

De in het Westen omstreden Rajapaksa had in 2009 met niets ontziende middelen een eind gemaakt aan de kwarteeuw durende burgeroorlog tegen de tamilrebellen, de zogeheten Bevrijdingstijgers van Tamil Eelam (LTTE). De Verenigde Naties beschuldigen beide kampen van oorlogsmisdaden. Rajapaksa bestuurde de eilandstaat met zijn familie op een steeds meer dictatoriale manier.