President Sicilië wil migranten verdrijven wegens risico op coronabesmetting TTR

23 augustus 2020

15u20

Bron: Belga 14 buitenland De president van Sicilië Nello Musumeci heeft een decreet uitgevaardigd waardoor asielzoekers van het eiland kunnen verdreven worden vanwege het besmettingsrisico met het coronavirus.

Het is onduidelijk hoe de drastische maatregel kan worden toegepast, en of de Sicilianen de bevoegdheid hebben om dit te beslissen. Er is nog geen reactie van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Rome. Volgens de maatregel zouden alle Siciliaanse opvangcentra voor migranten voor middernacht maandag opgeruimd moeten zijn en de bewoners naar elders overgebracht in Italië of Europa. Het verbiedt ook de aankomst van alle nieuwe migranten over zee.

Het decreet is geldig tot 10 september en suggereert dat wie arriveert op een quarantaineveerboot moet blijven.

Musumeci, die een rechtse regering leidt, werd geprezen door de nationale oppositieleider Matteo Salvini van de extreemrechtse Liga, en bekritiseerd door centrumlinkse politici.

In de afgelopen weken heeft Italië een stijgend aantal zeemigranten geregistreerd en nieuwe coronavirusinfecties, maar de meeste nieuwe virusgevallen zijn in verband gebracht met mensen die terugkeren van vakantie, niet met migranten.

Op zaterdag steeg het aantal dagelijkse nieuwe virusgevallen in Italië tot boven de 1.000. Dat was voor het eerst in meer dan drie maanden. Sicilië meldde 48 nieuwe infecties, waaronder 16 die verband houden met pas gearriveerde migranten.