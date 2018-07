President Nicaragua sluit vervroegde verkiezingen uit IB

24 juli 2018

03u01

Bron: ANP 0 De Nicaraguaanse president Daniel Ortega sluit vervroegde verkiezingen in het Midden-Amerikaanse land uit. In een interview met Fox News zei hij dat dit "instabiliteit zou creëren, onveiligheid, en dingen erger maken".

De afgelopen maanden zijn bij protesten in Nicaragua meer dan 350 mensen omgekomen. De demonstranten eisen het aftreden van Ortega, die sinds 2007 aan de macht is. De eerstvolgende verkiezingen zijn in 2021, maar maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven willen dat die vervroegd worden om het land uit de crisis te helpen.

Lees ook: Belegering van kerk in Nicaragua eindigt met twee doden