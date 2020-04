President Nicaragua duikt weer op na afwezigheid van een maand

16 april 2020

De Nicaraguaanse president Daniel Ortega verscheen woensdag in een live-uitzending op de nationale televisie na een maand afwezigheid in het openbare leven. Zijn lange absentie leidde tot speculaties over zijn gezondheid, maar de president gaf geen verklaring voor zijn 33 dagen durende afwezigheid.