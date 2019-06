President Moldavië ontbindt parlement en roept nieuwe verkiezingen uit kg en nla

09 juni 2019

12u28

Bron: Belga 0 De Moldavische waarnemende president Pavel Filip heeft vandaag het parlement ontbonden en nieuwe verkiezingen uitgeroepen, om zijn land uit de politieke crisis te halen waarmee het al weken te kampen heeft.

Filip werd aangeduid als waarnemend president nadat het Grondwettelijk Hof de pro-Russische president Igor Dodon schorste. Vandaag ondertekende Filip de decreten om verkiezingen uit te roepen op 6 september. Dat zegt het Moldavisch presidentschap.

Tijdens zijn persconferentie verklaarde de president dat zijn voorganger geweigerd had om een ontbindingsdecreet voor het parlement te ondertekenen. Dat ontbindingsdecreet kwam er nadat het Grondwettelijk Hof op vrijdag besliste om het parlement te ontbinden in de aanloop naar nieuwe verkiezingen. Daarom besliste het hof vandaag om Dodon te schorsen, op vraag van de Democratische Partij, de op een na grootste partij in het Moldavisch parlement.

De vraag tot ontbinding van het parlement kwam er nadat de partijen er niet in geslaagd waren om voor de deadline van vrijdag, drie maanden na de parlementsverkiezingen, een regering te vormen.

In de nacht van vrijdag op zaterdag raakte nog bekend dat Moldavië een nieuwe regering heeft, met pro-Russische en pro-Europese partijen.

Moldavië is een van de armste landen in Europa. Sinds de Moldavische onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie in 1991, kreeg het land te maken met herhaaldelijke politieke crises. Daarnaast is er ook nog het bevroren conflict in Transnistrië, het pro-Russische separatistische gebied in het oosten van het land.