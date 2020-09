President Mexico wil referendum over aanklacht tegen vijf voorgangers RL

Bron: ANP, AD.nl 0 De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador heeft verzocht om een referendum met als inzet om maar liefst vijf eerdere presidenten aan te klagen wegens corruptie. López Obrador heeft het voorstel bij de senaat ingediend. Ook moet het hooggerechtshof bepalen of een dergelijk referendum grondwettelijk is.

De links-populistische López Obrador zei dinsdag in een persconferentie dat de Mexicaanse burgers moeten beslissen of de vijf voorgangers voor het gerecht gesleept moeten worden vanwege vermeende schade door hun neoliberale beleid. Het gaat daarbij om de oud-presidenten Carlos Salinas, Ernesto Zedillo (beide van de centrumlinkse PRI), Vicente Fox, Felipe Calderón (beide PAN, een conservatieve rechtse partij) en Enrique Peña Nieto (PRI), die regeerden tussen 1988 en 2018.

López Obrador verwijt de vijf onder meer dat zij corrupt zijn geweest. Drie van de oud-presidenten werden onlangs beschuldigd door Emilio Lozoya, de eveneens wegens corruptie aangeklaagde oud-topman van staatsoliemaatschappij Pemex.

‘Afleidingsmanoeuvre’

De huidige president zei dat hij zelf tegen vervolging van zijn voorgangers zal stemmen. López Obrador vindt het echter toch belangrijk om een referendum te houden, volgens hem om machtsmisbruik te verhinderen. De oppositie verwijt AMLO, zoals de president met zijn initialen bekend staat, dat hij de aandacht wil afleiden van de economische en humanitaire malaise als gevolg van de corona-epidemie.

In het Noord-Amerikaanse land zijn tot nu toe 71.049 coronapatiënten bezweken aan het virus en raakten al meer dan 670.000 inwoners besmet, aldus een telling van persbureau Reuters. Alleen in de Verenigde Staten, Brazilië en India zijn - in absolute aantallen - meer doden gevallen als gevolg van het coronavirus.

