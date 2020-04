President Madagaskar stelt “genezende” kruidendrank voor in strijd tegen corona, WHO waarschuwt: “Niet wetenschappelijk bewezen” HLA

24 april 2020

12u42

Bron: BBC 0 In Madagaskar heeft de president een coronabehandeling laten ontwikkelen en uitgedeeld onder de bevolking. Onderzoekers hebben er op enkele dagen tijd een “genezend” kruidendrankje ontwikkeld. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft intussen gewaarschuwd voor het middel.

Het drankje, dat de naam ‘Covid-Organics’ kreeg, is gemaakt op basis van de artemisiaplant, die wordt gebruikt voor de behandeling van malaria. Het werd ontwikkeld door het Malagasy Institute of Applied Research (Imra) en voorgesteld door de president van het land, Andry Rajoelina. “Het middel werd getest en zorgde voor de genezing van twee personen”, zei de president. “Het kruidendrankje toont na zeven dagen resultaat.”

Dokter Charles Andrianjara, directeur van het Imra, plaatste bij de voorstelling wel een kanttekening bij de genezende kracht van het middel. “Klinische studies tonen een positieve trend wat betreft de effectiviteit van het middel op de genezing”, zei hij volgens het persbureau AFP News. Volgens hem moet de drank dan ook vooral als een preventief middel gezien worden.



De president spoorde dan ook alle Malagassiërs aan om het te drinken als preventief middel. “Schoolkinderen zouden dit gedurende de dag steeds moeten drinken”, klonk het. De president beloofde bovendien dat het gratis zal worden uitgedeeld aan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen van het eiland.

Depuis sa création par le Pr Ratsimamanga, l’IMRA a développé + de 50 produits en alliant médecine traditionnelle & sciences modernes.

✅Covid-Organics, remède traditionnel amélioré à base d'artemisia & de plantes endémiques, curatif & préventif contre le #Covid19, est lancé ! pic.twitter.com/TyH7WK2j25 Andry Rajoelina(@ SE_Rajoelina) link

Getest op twintig personen

Op de verpakking van de “genezende” kruidendrank staat te lezen dat het is getest op twintig personen. De WHO en de medische autoriteiten van het eiland waarschuwen intussen voor het middel. Het drankje is potentieel schadelijk voor de gezondheid en er zijn geen wetenschappelijke bewijzen voor de genezende kracht ervan, klinkt het.

Op het eiland Madagascar werden al 121 besmettingen gerapporteerd. Er overleed nog niemand aan de gevolgen van een coronabesmetting.