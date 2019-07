President Macron ziet nog Europese topjob voor Verhofstadt Redactie

04 juli 2019

11u54

Bron: DM/De Tijd 0 De Franse president Macron ziet nog toekomst voor Guy Verhofstadt (Open Vld) op Europees niveau, als voorzitter van een ‘conferentie’. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Emmanuel Macron vermeldde de Belg en zijn plan voor een conferentie na de Europese top woensdag. De voormalige premier is volgens Macron namelijk geschikt om een Europese ‘conferentie’ over de toekomst van de Europese Unie voor te zitten. President Macron wil zo de band met de kiezer versterken en de werking van de Unie verbeteren, want vandaag reageert Europa te laat op crisissen. “Het spektakel dat wij (Europese leiders) brachten was niet zo best”, zei de Fransman. “De werkmethoden en de benoemingsprocedure moeten veranderd zijn over vijf jaar.”

Verhofstadt hoopte nog om zijn Europese carrière af te sluiten als voorzitter, maar het Europees parlement koos gisteren de Italiaanse David Sassoli. Verhofstadt blijft wel de brexitcoördinator van het Europees parlement.