President Macron zegt 'non' tegen campagne voor maand zonder alcohol LH

18 november 2019

11u34

Bron: BFMTV, Euronews 0 De Franse gezondheidsdienst overweegt om een campagne op te starten om de Fransen aan te moedigen in januari te stoppen met drinken. President Emmanuel Macron zou echter tegen het initiatief zijn. Dat schrijven verschillende Franse media.

Het begon in 2013 in het Verenigd Koninkrijk en groeide uit tot een succes: duizenden mensen zetten de eerste maand van het nieuwe jaar zonder alcohol in. In 2016 ging naar schatting 16 procent van alle Britten de uitdaging aan. De Franse gezondheidsdienst wil nu iets gelijkaardigs opstarten om de Franse bevolking te laten nadenken over hun alcoholconsumptie en de effecten van stoppen met drinken.

Maar de Franse wijnbouwers zien dat initiatief niet zitten. Nog voor de officiële beslissing drukten ze hun woede uit en eisten ze dat het initiatief wordt opgeschort. Ze zouden daarvoor de steun krijgen van president Macron, die tijdens een lunch in de Franse champagnestad Epernay zijn verzet bevestigde. Maxime Toubart, voorzitter van de Algemene Unie van Champagnemakers, verklaarde dat Macron zei dat ‘Janvier Sec’ geen goed idee was. “De president heeft ons verteld dat er geen 'maand zonder alcohol’ zal komen.” De Franse gezondheidsdienst heeft nog niet gereageerd op de uitlatingen van Macron.

De Associatie van Vertegenwoordigers uit de Wijnbouw en Wijnbereiding gaf eerder deze maand al een statement vrij over de campagne. “Wijnbouwers worden vandaag geconfronteerd met ernstige problemen, door de Amerikaanse tarieven op de invoer van Franse wijn en de onzekerheid rond de brexit”, klonk het. “Door de Fransen aan te moedigen een maand lang geen wijn meer te kopen, zou de regering die zorgen nog versterken”, voegde de vereniging eraan toe.

Het is niet de eerste keer dat de Franse president kritiek krijgt voor zijn standpunt over alcoholconsumptie. Tijdens een toespraak op een Landbouwsalon merkte hij vorig jaar op dat critici de Fransen niet “moeten lastigvallen” met commentaar op hun wijnconsumptie. “Het is een epidemie voor de volksgezondheid dat jongeren zich steeds sneller zat drinken met sterkedrank of bier, maar dat is niet het geval met wijn”, zei Macron, die ook aangaf ‘s middags en ’s avonds wijn te drinken.