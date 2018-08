President Macron respecteert ontslag van zijn populaire minister Hulot HR

28 augustus 2018

16u17

Bron: Belga 1 De Franse president Emmanuel Macron respecteert de beslissing van zijn populaire minister van Ecologische Transitie Nicolas Hulot. Die nam dinsdagochtend ontslag uit de Franse regering, omdat hij naar eigen zeggen alleen stond met zijn milieustandpunten. Macron rekent wel op het engagement van Hulot, zij het "in een andere vorm".

Hulot - bij de Fransen al langer bekend als presentator van het populaire natuurprogramma Ushuaïa - werd vorig jaar minister in de regering onder premier Edouard Philippe, nadat kersvers president Emmanuel Macron hem daartoe kon overtuigen. Maar de man staat alleen in de regering met zijn progressieve milieustandpunten, zei hij dinsdagochtend op de Franse radio. Hij wilde "zichzelf niet langer beliegen", en nam ontslag.

Macron verliest daarmee één van de populairste ministers. Maar "hij is een vrij man", liet de president dinsdag optekenen vanuit Kopenhagen. "Ik heb hem 15 maanden gelezen gekozen omdat hij een vrij man is. Ik respecteer zijn vrijheid, maar ik hoop dat ik op zijn engagement kan rekenen op een andere manier, waar dat ook is."

Brigitte Bardot

De Franse president benadrukte dat de regering in 15 maanden meer heeft gedaan dan eender welke andere, op het vlak van milieu. Hij had het onder meer over de sluiting van kolencentrales. Maar hij gaf wel toe dat Europa in het algemeen meer ambitie aan de dag kan leggen op vlak van klimaatverandering. "Er is hard werk en engagement nodig. Ik heb de Fransen beloofd dat dat er van mijn kant constant zal zijn."

Hulot kreeg als minister vaak het verwijt dat hij in zijn nieuwe functie niets gedaan kreeg. Voormalig sekssymbool en dierenrechtenactiviste Brigitte Bardot noemde hem onlangs nog een "schijtbroek" en een "lafaard die nergens toe dient".