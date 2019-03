President Macron: “Europese Unie moet samenwerken met China” LH

26 maart 2019

14u48

Bron: Belga 0 De Franse president Emmanuel Macron heeft vandaag opgeroepen tot samenwerking tussen de Europese Unie en China, ondanks de meningsverschillen. Een isolatiepolitiek is niet de te bewandelen weg, zei hij in Parijs, waar hij een ontmoeting had met de Chinese president Xi Jinping, de Duitse bondskanselier Angela Merkel en Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker.

De ontmoeting kwam er op initiatief van Frankrijk, en moest aan de Chinese president laten zien dat de Europese Unie eensgezind is in haar beleid ten aanzien van zijn land. "Samen willen we een vernieuwd multilateraal kader creëren, dat eerlijker en evenwichtiger is", zei Macron na de vergadering van een uur in het Élysée. Daarmee zette Macron zich duidelijk af tegen de Verenigde Staten, die met China in handelsoorlog zijn.

Macron vroeg China ook om de eenheid van de Unie te respecteren, die bedreigd wordt door het investeringsbeleid van China. Sommige Europese landen, vooral in de Balkan, aanvaardden Chinese investeringen in het kader van het grootschalige infrastructuurprogramma om China te verbinden met Europa en andere delen van Azië. Maar vele Europese landen maken zich zorgen over de praktijken van China op het oude continent. Macron zei dat hiervoor een "gemeenschappelijke agenda" nodig is met onder meer klimaatafspraken.

"Ik zou graag zien dat de investeringen niet enkel Chinees zijn, maar ook in het voordeel zijn van de Europeanen en van doorvoerlanden", zei Juncker daarover. "Frankrijk en alle landen in de wereld zijn welkom bij het bouwen aan dit initiatief", antwoordde Xi op zijn beurt.

Rol voor Verenigde Staten

Merkel zei dat het 'Belt and Road initiative' van Peking dan wel vragen doet rijzen over wederkerigheid, maar ook een "heel, heel goede weerspiegeling is van hoezeer we afhankelijk zijn van elkaar". Ook zij brak een lans voor de verdere ontwikkeling van het multilaterale systeem. Daarvoor is volgens haar een klimaat nodig waarin iedereen ook aan de belangen van anderen denkt. Ze wees ook op de belangrijke rol van Amerika. "Multilateralisme kan niet bestaan zonder zonder de Verenigde Staten.”

Merkel kondigde ook aan dat ze in september 2020, wanneer Duitsland het EU-voorzitterschap op zich neemt, een top wil organiseren met alle EU-landen en China.