President Macron adopteert kip die Elysée van eieren zal voorzien

25 februari 2018

02u44

De Franse president Emmanuel Macron heeft gisteren tijdens zijn bezoek aan de 55ste internationale landbouwbeurs in Parijs een kip geadopteerd. Die zal voortaan instaan voor de aanlevering van eieren op het Elysée.

Nadat Macron de snuit had geaaid van de mascotte "Haute" - een zesjarige Aubrac-koe -, een grijs geitje had gewogen en zich de kost had gegeven aan de vele specialiteiten tijdens zijn eerste officiële bezoek aan de beurs, werd de president eensklaps een rosse kip in de handen geduwd. Het staatshoofd aanvaardde met een glimlach en poseerde gewillig met de hoen in beide handen voor de camera's.

Het bleek meteen koek en ei te zijn tussen Macron en zijn kersverse kip.

"Ik zal ze nemen, maar dan moeten we wel een systeem bedenken om haar te beschermen van de hond", grijnsde hij. Met de hond bedoelt hij Nemo, de presidentiële labrador die de president eind augustus adopteerde van dierenbeschermingsorganisatie SPA.

Macron gaf nog te kennen dat het nu het "ministerie van Binnenlandse Zaken" is dat de eieren levert op het presidentieel paleis. "Zij hebben kippen", luidde het. Maar daar komt nu dus verandering in: "We gaan een kippenren maken op het Elysée."