President Loekasjenko overweegt referendum over grondwet Wit-Rusland HLA

31 augustus 2020

13u24

Bron: Belga 0 De Wit-Russische leider Alexandr Loekasjenko overweegt een referendum over de grondwet als reactie op de massaprotesten in het land. Over de inhoud van dat referendum, de modaliteiten of een eventuele timing blijft de ‘laatste dictator van Europa’ echter vaag.

Zondag kwamen voor het derde weekend op rij opnieuw tienduizenden burgers op straat in de Wit-Russische hoofdstad Minsk. De demonstranten protesteren tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen van drie weken geleden. Zittend president Loekasjenko eiste de overwinning op met 80 procent van de stemmen, maar interne en buitenlandse waarnemers zijn ervan overtuigd dat daar fraude aan te pas kwam. Volgens de manifestanten is oppositiekandidate Svetlana Tichanovskaja de rechtmatige winnares van de presidentsverkiezingen.

Loekasjenko overweegt nu om een referendum over de grondwet te organiseren, zei hij maandag aan het staatspersagentschap Belta. Een expertenpanel, waarin onder anderen de rechters van het Wit-Russische Hooggerechtshof zetelen, werkt aan een wetsherziening die daarna aan het volk zal worden voorgelegd, klonk het, zonder verdere details. "Ik wil verandering in onze samenleving. We dringen daarop aan en zullen die veranderingen ook voorleggen aan het volk", citeert Belta Loekasjenko. De hervormingen moeten ervoor zorgen dat het land kan functioneren zonder dat het afhankelijk is van een bepaalde persoon, ook als die Loekasjenko heet, zou de Wit-Russische leider gezegd hebben.

De 66-jarige Alexandr Loekasjenko staat al 26 jaar aan het hoofd van Wit-Rusland. Het is de eerste keer dat hij in eigen land zo zwaar onder vuur komt te liggen. Tot nog toe deed hij geen enkele toegeving. De protesten zijn het gevolg van een Westers complot, verklaarde hij onder meer al.

