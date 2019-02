President Kazachstan ontslaat voltallige regering om teleurstellende resultaten kg

21 februari 2019

18u09

Bron: Belga 0 De Kazachse president Noersoeltan Nazarbajev (78) heeft vandaag zijn regering ontslagen uit ontevredenheid over de economische resultaten van het Centraal-Aziatische land, dat al enkele jaren lijdt onder de lage olieprijzen.

"In veel sectoren van de economie zijn, ondanks het aannemen van veel wetten en overheidsbesluiten, nooit positieve veranderingen doorgevoerd", zei Nazarbajev in een verklaring. Daarom stuurt hij alle ministers en viceministers de laan uit. Hoewel sommigen mogelijk opnieuw worden aangesteld, betekent dit besluit het einde van de ambtsperiode van premier Bakitzjan Sagintajev, die in 2016 aantrad.



Het ontslag komt er tegen een achtergrond van groeiende ontevredenheid over de stijgende prijzen. Het land werd hard getroffen door de daling van de olieprijs in de jaren 2014 en 2015, en de economische crisis waardoor de Kazachse valuta aan waarde verloor.

“Geen concrete resultaten”

Volgens de president zou de staat wel economische programma’s hebben opgezet, maar hebben die “geen concrete resultaten” opgeleverd. "De regering en de centrale bank zijn er niet in geslaagd om de voorwaarden en instrumenten te scheppen voor een kwalitatieve groei van de economie”, zegt Nazarbajev. Een nieuwe regering moet aan de slag om de levensstandaard in het land te verbeteren en de economie te stimuleren, besluit hij.