President Israël vraagt Netanyahu om regering te vormen

25 september 2019

De Israëlische president Reuven Rivlin heeft aan uittredend premier Benjamin Netanyahu gevraagd om een nieuwe regering te vormen. Dat heeft Rivlin woensdagavond aangekondigd. Netanyahu riep zijn rivaal Benny Gantz meteen op om een eenheidsregering op de been te brengen, maar Gantz reageerde dat hij niet wil deelnemen aan een regering waarvan de leider riskeert om in beschuldiging te worden gesteld voor fraude. Zo lijkt de patstelling in de Israëlische politiek nog niet voorbij.

"De verantwoordelijkheid voor de vorming van de nieuwe regering zal toevertrouwd worden aan premier en Likoed-leider Benjamin Netanyahu", zo deelde Rivlin mee op een persconferentie met Netanyahu. Netanyahu heeft 28 dagen om zijn opdracht te vervullen.

Israël verkeert in een politieke impasse sinds de parlementsverkiezingen van 17 september. De centristische partij Blauw-Wit van Benny Gantz haalde 33 zetels in de Knesset. Het rechts-conservatieve Likoed strandde op de tweede plaats met 32 verkozenen in het parlement.

Met de steun van zijn rechtse geallieerden en religieuze partijen kan Netanyahu momenteel bogen op de steun van 55 verkozenen in de 120 zetels tellende Knesset. Gantz komt met de steun van zijn linkse en Arabische bondgenoten maar aan 54 zetels.

Netanyahu en Gantz zouden ook de handen in elkaar kunnen slaan, maar de gesprekken over de vorming van een eenheidsregering zijn op niets uitgedraaid.

"Netanyahu heeft de beste kansen omdat hij wordt gesteund door 55 afgevaardigden, terwijl Gantz er slechts 54 heeft en tien van de 54 verkozenen hebben aangekondigd dat ze niet zouden zetelen in de regering", zo lichtte Rivlin zijn keuze toe. Tien volksvertegenwoordigers van de Verenigde Arabische Lijst steunden de kandidatuur van Gantz voor het premierschap, maar ze hadden zich niet tot regeringsdeelname geëngageerd.

Netanyahu lanceerde meteen een oproep aan Gantz om alsnog een eenheidsregering op de been te brengen. "Ik denk dat we een verruimde nationale eenheidsregering moeten vormen", zo zei de uittredende premier.

Gantz weigerde het aanbod echter opnieuw. "De partij Blauw-Wit zal niet zetelen in een regering waarvan de leider een ernstige aanklacht boven het hoofd hangt", zo verwees hij op Facebook naar Netanyahu, die zich moet verantwoorden voor beschuldigingen van fraude en malversaties.