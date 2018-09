President Iran: "We zijn in regelrechte oorlog met de VS" ADN

08 september 2018

10u38

Bron: ANP 0 De Iraanse president heeft vandaag een somber beeld geschetst van de relatie van zijn land met de VS. In een toespraak in Teheran zei Hassan Rouhani dat Iran "zich in een regelrechte oorlog met de Verenigde Staten bevindt".

De president zei dat de oorlog niet met bommen en pantservoertuigen wordt uitgevochten, maar als een psychologische en economische oorlog. Rouhani riep alle politieke groeperingen in zijn land op om op dit "slagveld'' eensgezind te zijn en de Amerikanen te laten zien dat de Iraniërs bereid zijn een prijs te betalen voor hun onafhankelijkheid.

De relatie tussen de VS en Iran is verder verslechterd sinds president Donald Trump eerder dit jaar besloot het nucleaire akkoord te verscheuren dat onder zijn voorganger Barack Obama is gesloten met Teheran. Trump wil een betere deal met Iran en probeert de regering in Teheran onder druk te zetten door het instellen van sancties.