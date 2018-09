President Erdogan nu ook voorzitter van staatsfonds Turkije TTR

12 september 2018

15u05

Bron: ANP 4 De Turkse president Erdogan heeft zichzelf benoemd tot voorzitter van het staatsinvesteringsfonds van zijn land. Het volledige management moest het veld ruimen en is vervangen door een nieuw bestuur. Tot het bestuur behoort onder meer de schoonzoon van de president Berat Albayrak, die in juli werd voorgesteld als de nieuwe minister van Financiën.

De Turkse regering heeft de organisatie twee jaar geleden opgericht, in de nasleep van de mislukte staatsgreep in juli 2016. Het staatsfonds heeft belangen in onder meer Turkish Airlines, de staatsspoorwegen, Turk Telekom en diverse banken.

Erdogan zwaait al sinds 2003 de scepter in Turkije, aanvankelijk als premier en inmiddels als president. Hij is sinds dit jaar machtiger dan ooit. Turkije is immers overgestapt op een presidentieel systeem. Door een grondwetswijziging heeft hij veel meer macht dan voorheen. Zo hoeft hij geen rekening meer te houden met een premier, want dat ambt is afgeschaft. De president kan zelfstandig allerlei besluiten nemen, zelf ministers en rechters aanstellen, het budget bepalen en het leger en de politie controleren.