President Ecuador is Assange beu kv

22 juli 2018

03u05

Bron: Belga 0 Ecuador staat op het punt om het asiel van Julian Assange, de oprichter van klokkenluiderswebsite WikiLeaks, in te trekken en hem uit de ambassade in Londen te zetten. President Lenin Moreno, die vrijdag naar de Britse hoofdstad afreisde, onderhandelt daarover met de Britse autoriteiten, zo berichtte het onlinemagazine The Intercept zaterdag.

Volgens The Intercept, dat bronnen binnen het Ecuadoraanse ministerie van Buitenlandse Zaken en het kabinet van president Moreno citeert, is een akkoord zo goed als rond. Het zou in de komende weken al worden uitgevoerd. Wat de gevolgen zijn voor Assange, hangt af van de voorwaarden die Ecuador en Groot-Brittannië onderhandelen.

De 47-jarige Julian Assange leeft al sinds juni 2012 in de Ecuadoraanse ambassade in Londen. Hij heeft er asiel gekregen, nadat tegen hem door Zweden een Europees aanhoudingsbevel was uitgevaardigd op basis van een klacht van seksueel misbruik. Hoewel de zaak al in mei van vorig jaar door het Zweedse parket werd geseponeerd, gaven de Britten aan dat ze hem toch zouden aanhouden omdat hij door zijn vlucht naar de ambassade de wet zou hebben overtreden.

Uitlevering VS?

Toch vreest Assange vooral de Amerikanen. De Britten zouden de klokkenluider kunnen uitleveren aan de Verenigde Staten, die hem willen berechten voor de publicatie van honderdduizenden geheime documenten over onder meer operaties in Irak en Afghanistan via WikiLeaks. De Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions heeft onlangs beschuldigingen tegen Assange herhaald. Het is echter onduidelijk of de VS om uitlevering van de oprichter van Wikileaks zouden vragen.

Tijdens de laatste campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 publiceerde Wikileaks e-mails van de Democratische Partij die door vermeende Russische hackers waren gestolen. Vermoed wordt dat verliezend kandidaat Hillary Clinton daardoor electorale schade werd berokkend.

Tussen Assange en Ecuador zijn er overigens al langer spanningen. Zo sloot de ambassade in maart zijn internetverbinding af nadat de Australiër kritiek had geuit op de Spaanse regering wegens haar houding ten opzichte van Catalonië.