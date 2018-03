President die niet wil aftreden houdt nu referendum over grondwetswijziging (en openlijk pleiten voor 'ja' of 'nee' mag niet) sam

18 maart 2018

16u05

Bron: belga 0 De Burundese president Pierre Nkurunziza laat op 17 mei een referendum doorgaan over een grondwetswijziging die hem zou toelaten langer aan de macht te blijven. Nkurunziza is momenteel ongeveer halverwege zijn derde ambtstermijn, terwijl de grondwet maar twee opeenvolgende termijnen toelaat.

Voor de grondwetswijziging volstaat het dat de helft plus één van de kiezers zich positief over het voorstel uitspreekt. Partijen of individuen die aan de campagne willen deelnemen, zowel voorstanders als tegenstanders, moeten zich tussen 23 maart en 6 april inschrijven bij de centrale kiescommissie (Ceni). De campagne zelf wordt pas veertien dagen voor het referendum gelanceerd.

Niemand mag openlijk een 'ja' of een 'nee' bepleiten. De oppositie is sowieso tegen. Er wordt met twee maten gewogen, vindt ze: ministers en leden van Nkurunziza's regerende partij Cnndd-FDD aarzelen niet om voluit campagne te voeren voor de ja-stem, onder meer via een op 12 december door de regering gestarte 'informatiecampagne'. Voorts hekelt de oppositie de stemplicht die de regering heeft opgelegd om te vermijden dat te weinig kiezers opdagen. Zij gaat ervan uit dat onder de bevolking weinig animo is voor de volksraadpleging.

