President Chili belooft “nieuw sociaal contract” na massale protesten



RL

22 oktober 2019

05u02

Bron: Reuters, Instituto Nacional de Derechos Humanos (Chile) 0 De Chileense president Sebastián Piñera kondigde maandagavond aan dat hij samen met de oppositie wil werken aan een “nieuw sociaal contract” om de ongelijkheid in het Zuid-Amerikaanse land terug te dringen. Duizenden Chilenen gingen ondanks een avondklok toch de straat op om te protesteren.

Piñera sloeg maandag een verzoenende toon aan vanuit het presidentieel paleis. Een dag eerder sprak de president vanuit een militaire kazerne en omringd door soldaten nog van “een oorlog” tegen vandalen.

Dit weekend gingen tienduizenden Chilenen de straat op in heel het land om te protesteren tegen de grote ongelijkheid in één van de meest welvarende landen van Latijns-Amerika. Bij de plunderingen, brandstichting en confrontaties met de de veiligheidsdiensten kwamen 11 demonstranten om het leven.

Ook maandag trokken duizenden demonstranten naar de centrale pleinen van de hoofdstad Santiago om te protesteren, gewapend met potten en pannen voor de zogenaamde ‘cacerolazo’, een traditioneel Chileens lawaaiprotest. Ook na 20.00 uur bleven velen op straat, ondanks de avondklok die de regering had ingesteld. Met waterkannonen en traangas wist het leger de straten geleidelijk schoon te vegen.



President Piñera belooft in zijn toespraak te gaan werken aan het verlagen van de kosten van basisvoorzieningen, zoals elektriciteit, tolwegen en medicijnen. Hij hoopt daarmee een deel van de onvrede bij de Chileense bevolking weg te nemen. Ook wil hij de de wachtlijsten in de zorg verkorten en de pensioenvoorzieningen verbeteren. Eerder draaide hij al de omstreden verhoging van de metrokaartjes terug, die waren de directe aanleiding voor het begin van de protesten.

Buitenproportioneel geweld

Voormalig Chileens presidente Michelle Bachelet, nu Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, riep maandag op tot een onafhankelijk onderzoek naar de slachtoffers die dit weekend vielen, verwijzende naar “verontrustende aantijgingen van buitenproportioneel geweld“ door de veiligheidsdiensten.

[🔴 22:30 horas Actualización] Cifras observadas por el INDH en hospitales y comisarías. pic.twitter.com/Sx8TvtBhCg INDH Chile(@ inddhh) link

Het Chileense Mensenrechteninstituut meldt dat het sinds het begin van de protesten op 17 oktober met 1.420 gearresteerde personen contact heeft gelegd, waaronder 181 kinderen en adolescenten. 84 gedetineerden hebben schotwonden.