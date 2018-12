President Bush sr. sprak zijn laatste woorden aan de telefoon met zoon Bush jr. Joeri Vlemings

02 december 2018

12u55

Bron: New York Times, CNN 0 Vrijdag overleed George H.W. Bush op 94-jarige leeftijd thuis in Houston. Zijn laatste woorden waren voor zijn zoon, George W. Bush jr. De twee oud-presidenten van de VS spraken elkaar aan de telefoon, net voor de dood van vader Bush.

In de laatste uren vroeg zijn familie aan Bush sr. of hij nog naar het ziekenhuis wou. George H.W. Bush werd de laatste jaren verscheidene keren opgenomen in het hospitaal. Recent nog, na de dood van zijn vrouw Barbara in april van dit jaar. Bush, die ook al jarenlang aan een vorm van Parkinson leed, weigerde. Hij wou thuisblijven. Hij zei dat hij er klaar voor was om naar zijn Barbara en hun dochtertje Robin te gaan. Bush was 73 jaar getrouwd met Barbara, die 92 werd. De kleine Robin was nog geen vier toen ze in 1953 stierf aan leukemie.

Het was duidelijk dat het einde nabij was. George W. Bush jr. kwam daarom vanuit zijn huis in Dallas aan de telefoon om afscheid te nemen van zijn vader. Het toestel in Houston ging op speaker. Bush jr. zei dat Bush sr. een “geweldige vader” was geweest en dat hij van hem hield. De oudste Bush antwoordde: “Ik hou ook van jou”. Het waren zijn laatste woorden. Even later overleed George H.W. Bush, de 41ste president van de VS, omringd door familie en vrienden, in zijn eigen huis in een gated community in Houston, Texas.

Naast, onder anderen, zijn zoon Neil Bush, kleinzoon Pierce en kleindochter Marshall, was ook zijn beste vriend en voormalig staatssecretaris James Baker (88) met zijn vrouw Susan aanwezig. Baker was vrijdagochtend langsgekomen om te zien hoe het met de voormalige president ging. Het zorgde voor een plotse opwelling bij Bush, dertien uur voor zijn overlijden. “Waar gaan we heen, Bake?” vroeg hij zijn vriend. “We gaan naar de hemel”, zei Baker. “Daar wil ik ook heen”, zei Bush.

“Het was het zachtst mogelijke heengaan dat je maar kan verwachten, en hij was er klaar voor”, zei Baker achteraf in een emotioneel interview over het afscheid van zijn kameraad. Het was voor hem een aangekondigde dood. Twee weken geleden gingen de twee boezemvrienden oesters eten, maar sindsdien ging het snel bergaf met Bush. “Jefe”, sprak Baker de voormalige president tien dagen geleden nog aan met zijn Spaanse bijnaam, die ‘chef’ betekent. “Wil je honderd worden?” “Toch wel”, antwoordde Bush, “maar ik denk niet dat ik het zal halen”.

De laatste dagen was Bush dan niet meer uit zijn bed gekomen. Dinsdag was Barack Obama, nóg een ex-president, op bezoek geweest. Vanaf donderdag at Bush niet meer en verloor hij snel gewicht. Maar vrijdagochtend flakkerde hij dus even weer helemaal op toen Baker langskwam. Hij at opnieuw en leek nog maar eens zijn gezondheidsproblemen te zullen overwinnen.

‘s Avonds bleek Bush’ toestand echter plots alweer erg zorgwekkend. Baker werd dringend gevraagd terug naar het huis in Houston te komen. Twee uur na Bakers aankomst, om 22u10, was George H.W. Bush definitief op weg naar zijn geliefde vrouw en dochtertje.